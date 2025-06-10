Зеленський відреагував на удари по Києву та Одесі: "Біснуваті з Шахедами та червоною кнопкою"

Президент України Володимир Зеленський / © president.gov.ua

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Росіяни завдали ударів по Києву та Одесі в ніч проти вівторка, 10 червня. Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджена Софія Київська, в Одесі є влучання у пологовий будинок, кіностудію та зоопарк. Такі катастрофічні руйнування можуть бути «сенсом існування» тільки для Росії, яка нічого не продукує і може лише знищувати життя людей та історичні цінності.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до країни.

«Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки в різних регіонах України, в Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії — десятиліття історії. В столиці була пошкоджена навіть Софія Київська», — повідомив президент.

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Він додав, що через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору, що є неприпустимим та катастрофічним для кожної людини, яка знає історію чи має відношення до християнства. Але також всі знають, що знищення культурних, релігійних чи історичних пам’яток не турбує росіян. «Будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії — це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з „Шахедами“ та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування — більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в результаті атаки дронів по Одесі у ніч проти 10 червня пошкоджено пологовий будинок, зруйновано станцію швидкої допомоги та кілька житлових будинків. Жертвами російського терору стали двоє людей, щонайменше дев’ятеро одеситів дістали поранення.

Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну 322 дронами і ракетами. Основним напрямком удару став Київ. Силам ППО вдалося знешкодити 284 повітряні цілі.