Зеленський відреагував на звірячий удар по Сумах: "Це все, що треба знати про бажання РФ закінчити війну"

Наслідки удару по Сумах. / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських військ на Суми, яка сталася сьогодні.

За його словами, ворог свідомо наніс удар з реактивної артилерії по житлових районах міста.

“Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних”, – наголосив Зеленський у зверненні.

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Станом на цей момент відомо про трьох загиблих, багато поранених. У місті триває рятувальна операція. Один із снарядів, що не розірвався, пробив стіну квартири на 9-му поверсі.

Президент зазначив, що Росія щодня продовжує обстріли цивільної інфраструктури, що вкотре доводить її небажання досягти миру.

“Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню”, – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, російські військові обстріляли центр Сум. Внаслідок обстрілу загинула три людини, є багато поранених.

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