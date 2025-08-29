Зеленський відвідав зруйнований будинок у Києві, де загинули 22 людини: відео

Зеленський відвідав зруйнований будинок після російської атаки / © скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський приїхав на руїни будинку в Києві, де зaгинули 22 людини. Сьогодні в місті — День жалоби.

Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що 22 людини загинули у зруйнованій російською ракетою п’ятиповерхівці в Дарницькому районі Києві. Рятувальні роботи тривали безперервно понад 30 годин і їх уже завершено. Загалом у столиці внаслідок останньої російської атаки — 23 убитих. Поміж них — 4 дітей. Постраждалих понад пів сотні.

Зараз на місці розгрібають завали і кранами піднімають важкі конструкції. Досі залишається невідомою доля вісьмох осіб. При цьому 4 тіла — неупізнані. 29 серпня у Києві — день жалоби за жертвами російської атаки.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці удару рф в Дарницькому районі Києва. Відео: Олена Чернякова, «Ми-Україна» / © із соцмереж

Деталі — від журналістки ТСН Олени Гущик наживо з місця трагедії в Дарницькому районі столиці. Дивіться відео:

Нагадаємо, за даними на вечір 28 серпня, кількість загиблих у Києві внаслідок нічної російської атаки сягнула 22 особи. На місці одного з ударів, у Дарницькому районі, рятувальники продовжують розбирати завали. Під руїнами зруйнованого будинку можуть перебувати ще щонайменше 10 людей. Роботи не припиняються ні на хвилину, щоб знайти та врятувати тих, хто вижив.

Окрім житлових будинків, від обстрілу постраждала обласна клінічна лікарня. Також пошкоджень зазнали відомі книгарні Readeat та «КнигоЛенд», а також художні майстерні, розташовані в приміщенні Київського інституту автоматики.

Під час нічної атаки росіяни завдали удару по будівлі Європейського Союзу в Києві. Внаслідок обстрілу пошкоджена місія ЄС в Україні. Це пряме порушення Віденської конвенції, оскільки атака була спрямована проти дипломатів.