Зеленський заговорив про смерть Путіна: політолог оцінив сценарії нової війни

Війна Росії проти України може тривати навіть за відсутності Путіна / © ТСН

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Після заяви президента України Володимира Зеленського, яка всіх заінтригувала, в інтерв’ю Eurovision News про те, що “Путін помре скоро, це факт, і все закінчиться”, багато хто з українців по-різному розцінив ці слова.

Чи дійсно війна має шанси на закінчення після будь-якого відходу Путіна від влади — про це в коментарі для ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

Але він зауважив, що є вірогідність закінчення війни навіть в тому разі, якщо Путін залишиться найближчим часом живим.

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“Війна може закінчитись раніше. Скоріше у форматі припинення бойових дій, припинення вогню. На мій погляд, це єдиний шлях закінчення за нинішніх умов”, — каже Володимир Фесенко.

Політолог наводить такі аргументи: “Путін заради поступового скасування санкцій, створення нової геополітичної ситуації та домовленостей з Трампом теоретично може піти на це. Не всі в це вірять і вважають за можливе, але ми не знаємо остаточної відповіді. Але якщо буде припинення вогню, то Путін зберігає інструменти тиску на Україну. Думаю, що він може зробити ставку на те, щоб тиснути на нас через США. Але є аргументи щодо продовження війни. Думаю, що остаточного рішення Путін ще не ухвалив”.

Продовжуючи свою думку про те, чи можлива війна після Путіна, Фесенко каже про таке: “Протистояння, яке може тривати між Росією та Україною — воно пов’язане не тільки з Путіним. На жаль, антиукраїнство, агресивне ставлення до України проникло в російське суспільство. Те, що раніше вважалося табу, неможливим, стало ймовірним”.

За словами політичного експерта, гарантій того, що все зупиниться після того, як піде Путін — немає.

“Якщо закінчиться гаряча фаза, то протистояння залишиться. Можуть бути порушення режиму припинення вогню. Навіть якщо припиниться війна, то взаємне несприйняття залишиться на покоління, залишиться сприйняття одне одного як ворогів”, — прогнозує він.

Але припускає, що якщо після Путіна до влади прийдуть умовні технократи, які зосередяться на внутрішньому розвитку, на налагодженні контактів із Заходом, тоді ситуація зможе потроху виправлятися.

“Але це буде тривалий час. Але може бути й гірший сценарій, якщо до влади прийдуть працівники силових еліт або з агресивними поглядами. Тоді ризики нових війн можуть знову зрости. На жаль, це вже пов’язано не тільки з Путіним”, — каже Фесенко.

Чи розпочалася б війна, якщо б Путіна не було

На це запитання Володимир Фесенко відповідає так: “Сам початок війни, безумовно, пов’язаний з рішенням самого Путіна”.

Та додає: “Навколо нього були люди, які підтримали цю ідею, але не всі. Багато хто явно боявся. Нагадаю, за два дні до вторгнення було засідання Радбезу і було помітно, що частина людей явно нервувала”.

Що вплинуло на Путіна

На думку Фесенка, джерела російської агресії проти України стануть предметом досліджень серед істориків, політологів та психіатрів.

“Те, що у Путіна відбулися певні психологічні деформації, це багато хто пов’язує з COVID-19, з ізоляцією під час цієї пандемії. Агресія, негативне ставлення Путіна до України формувалися поступово”, — впевнений експерт.

І продовжує: “Дехто вважає, що коріння йде в дитинство, молоді роки, але підтверджень цьому немає. Агресія формувалася поступово. Коли в Україні була Помаранчева революція, то у нього була на це негативна реакція. Потім була напруженість, пов’язана з газовими війнами. Багато хто вважає, що перелам стався у 2007-2008 роках. Путін вважав, що Захід вторгається у пострадянський простір, який він вважав виключно своєю сферою інтересів. Він вважав, що саме Захід провокує Україну до вступу до НАТО”.

На думку політолога, остаточний переламний момент стався 2014 року.

“Путін відчув, що можна військовим шляхом вирішувати політичні проблеми щодо України. Тоді він робив ставку на гібридну війну, він був не готовий до безпосередньої війни. Дозрівав поступово. Антиукраїнські комплекси оформились 2021 року. Він сформулював своє ставлення до України, що це, на його думку, “штучна держава“. Це було з його боку виправданням того, що Україну треба знищити. Я думаю, що він напав на нас через те, що вважав нас та Захід слабкими”, — каже експерт.

Росія буде воювати завжди?

На це запитання Фесенко відповів таким чином: “Якщо ця війна припиниться хоча б у форматі припинення вогню, то головне для нас — демонструвати силу. Якщо Путін буде розуміти, що нова спроба війни зустріне ефективний опір з нашого боку та з боку Європи, тоді він, думаю, не наважиться на нову війну. Якщо буде розцінювати нас та Захід слабкими, то ризик нової війни буде великим”.

Раніше президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що Путін скоро помре.

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