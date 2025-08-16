Зеленський заявив про успіхи ЗСУ біля важливих міст на Донбасі

Володимир Зеленський. / © president.gov.ua

Другу добу поспіль українські Збройні сили мають успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині - на напрямку Добропілля та Покровська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома Олександра Сирського.

“Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська”, - повідомив глава держави.

Наразі у цьому районі, зокрема, триває знищення окупантів, “які намагалися просочуватись вглибину наших позицій”. За словами президента, є важливе поповнення обмінного фонду для російськими військовими.

Зауважимо, президент особливо відзначив підрозділи 1-го корпусу Нацгвардії “Азов”, підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

Нагадаємо, вчора в “Азові” повідомили, що вдалося зупинити прорив фронту біля Добропілля. Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

Аналітики DeepState додали, що ЗСУ після важких декількох днів роботи змогли певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр на Покровському напрямку. Однак аналітики додають, що говорити про повний успіх зарано.

