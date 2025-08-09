Зеленський заявив, що не дасть Путіну «другої спроби поділу України»

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський певен, що Росія і її диктатор Путін не відмовиться від спроб повністю підкорити нашу країну, навіть якщо зараз всі вимоги Кремля будуть виконані.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні за 9 серпня.

Зеленський нагадав, що Путінові дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях.

Далі диктатор не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах до лютого 2022 року. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення частини Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму.

«Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію — де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати», — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський відхилив пропозицію президента Трампа про «обмін територіями», пославшись на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною.

Також глава держави сьогодні провів низку розмов зі світовими лідерами, де поскаржився, що Україні нав’язують «обмін» територій без гарантій.

У The New York Times вважають, що заява Зеленського про відмову від пропозиції Трампа може роздратувати Трампа.