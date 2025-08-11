Зеленський заслухав розвідку: де готується наступати Путін

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Російські війська переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 11 серпня.

Зеленський заслухав доповіді розвідки і військового командування — про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується.

Глава держави певен, що диктатор точно не готується до припинення вогню та війни.

«Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, поки що немає», — заявив він.

Навпаки, росіяни переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції.

«Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій», — підсумував президент.

Раніше DeepState і Сергій Стерненко повідомили про прорив фронту на Донеччині у напрямку Добропілля і Краматорська.