Земфіра у кліпі на пісню "Не стреляйте" показала кадри війни в Україні

Також співачка видалила зі свого каналу майже всі відео. Вона залишила лише кліп "Не стреляйте" та кавер на пісню "Відпусти" гурту "Океан Ельзи".

Відтоді, як на території України почалася війна, деякі російські зірки почали засуджувати дії російської влади та публічно демонструвати свою громадянську позицію.

Зокрема, популярна російська співачка Земфіра раніше публікувала дописи з закликами припинити війну. Нині ж вона у своєму YouTube-каналі виклала відео на трек "Не стреляйте" з альбому 2010 року "Z-Sides".

У ролику виконавиця показала моторошні кадри війни в Україні: як російські окупанти обстрілюють житлові будинку, руйнують міста, вбивають людей. Разом з тим Земфіра у кліпі висвітлила, як минають антивоєнні мітинги в РФ, як поліція забирає росіян до відділків.

Окрім цього, на своєму YouTube-каналі співачка видалила майже всі відео. Вона залишила лише кліп "Не стреляйте" та кавер на пісню "Відпусти" гурту "Океан Ельзи".

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