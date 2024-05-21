Землетруси і повені внаслідок війни: еколог попередив про загрозу

Використання важкого озброєння може призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетрусів.

Війна Росії проти України загрожує землетрусами і повенями. Зокрема, удари з важкого озброєнням можуть призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетрусів.

Про це розповів еколог МБО "Екологія-Право-Людина" Анатолій Павелко, повідомляє "Телеграф".

Еколог повідомив, що наразі немає даних про спричинення землетрусів бойовими діями (окрім теоретично ядерної війни). Водночас, коли йдеться про Донбас, "ризики мають місце".

"Ця територія надзвичайно щільно насичена різного роду техногенними об'єктами (шахтами і кар’єрами), які перебувають у нестійкому з геологічної точки зору стані. В даному разі використання важкого озброєння, дійсно, може призвести до руйнування шахт і підтоплень, не природних, але техногенно зумовлених землетрусів", – пояснив фахівець.

Він додав, що такі землетруси зазвичай мають більш локальний характер, але їхні наслідки можуть бути руйнівними.

Павелко також розповів, що бойові дії можуть погіршити повеневу і паводкову ситуації. Перш за все, це відбуватиметься в тих випадках, коли через бойові дії руйнується техногенно створений природний об'єкт.

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"Наприклад, руйнація Каховського водосховища, Сумської греблі або знищення гребель на річці Оскіл у Харківській області, в результаті чого мали місце повені, затоплення територій, руйнування інфраструктури, порушення водопостачання, кардинальне порушення гідрологічного режиму", – повідомив еколог.

"Стосовно паводків, це може відбуватися опосередковано, через техногенну систему, коли в результаті її порушення явища природного характеру посилюються. Наприклад, паводкова хвиля може стати більш високою і потужною", – додав фахівець.

Він також звернув увагу, що на сьогодні в Україні знищено тисячі гектарів лісу. Таким чином ліси припиняють виконувати водоохоронні і кліматоохоронні функції. В результаті можуть виникнути катастрофічні посухи, вітрова ерозія і видування верхнього шару ґрунту.

До слова, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, як росіяни підривали Каховську ГЕС. За його словами, це був теракт, який призвів до техногенної катастрофи, екоциду та людських жертв.

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