"Земля горітиме під ногами": Кулеба в Гаазі планує створити спеціальний трибунал для керівництва РФ

Україна під час конференції в Гаазі закличе партнерів створити спеціальний трибунал.

Це необхідно для того, щоб притягнути владу держави-агресорки до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що засідання у Гаазі заплановане на 14-15 липня. Він зазначив, що у цей час засідатиме спеціальний трибунал, який розглядатиме злочини росіян в Україні. Участь у засіданні суду братимуть уряд Нідерландів, Офіс прокурора МКС та Єврокомісія, а також багато держав.

Очільник українського МЗС зазначив, що він закличе учасників заходу перейти до конкретних кроків та запропонує опрацювати підписання відповідного міжнародного договору.

"Для чого потрібний спеціальний трибунал? По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ саме за вчинені злочини під час агресії проти України. Воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності - все це підпадає під юрисдикцію МКС. Однак цей суд не має достатньо компетенції через Римський статут, тож необхідно створити окремий трибунал", - наголосив міністр.

Він пояснив, що спеціальний трибунал доповнить роботу суду та не буде альтернативним варіантом.

"Ми обов'язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля, в буквальному сенсі, горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але й під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини отримав 23 червня та взяв до розгляду позов України проти Росії.

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