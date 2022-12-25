Земля вкрита уламками: росіяни ракетами вдарили по Краматорську (фото і відео)

Російські окупаційні війська вдень 25 грудня обстріляли українське місто Краматорськ на Донеччині.

Про це розповів міський голова Олександр Гончаренко.

За його даними, російські війська випустили по Краматорську три ракети. Окупанти вдарили по промисловій зоні міста.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

"Падл**и знов обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться в його повідомленні.

Обстріл Краматорська 25 грудня / Фото: Олександр Гончаренко

Окупанти вдарили по промисловій зоні Краматорська. / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Мер Краматорська зауважив, що небезпека не минула, і закликав громадян перебувати в укриттях.

Голова ОВА Павло Кириленко уточнив, що у результаті ракетної атаки пошкоджено цехи та обладнання.

Крім Краматорська зараз окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже 6 разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами. Там загарбники поранили жінку.

"Армія країни-терористки продовжує серію своїх злочинів на нашій землі. Детально все фіксуємо. Наші воїни дають їм достойну відсіч", - додав Кириленко.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ завдали 19 ударів по Донеччині - у результаті атак путінських загарбників є поранені цивільні.

Крім того, увечері 24 грудня Донецьк знову обстріляли окупанти. У результаті зазнали руйнувань будинки, зафіксовано пошкоджені авто.

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