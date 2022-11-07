Земля завалена тілами окупантів: Зеленський назвав Донеччину "епіцентром найбільшого божевілля РФ"

Сьогодні, 7 листопада, російські окупанти завдали ударів по більш ніж 50 населених пунктах України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.

"Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область... Ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо й потрібні результати", – сказав Зеленський.

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Зокрема, він повідомив, що українські захисники збили черговий російський літак. Згадав Зеленський й про нові системи ППО NASAMS та Aspide, який нам надали міжнародні партнери і які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону.

За його словами, захист українського неба досі не стовідсотковий, але влада і військові роблять все для цього.

"Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналося якнайбільше країн", – зазначив глава держави.

Ситуація на передовій

Також він повідомив про ситуацію на фронті. Загалом наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняють ворога і поступово рухаються вперед.

"Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів", – підсумував Зеленський.

Найважчий напрямок на фронті

Бахмутський напрямок президент Зеленський регулярно відзначає як один із найскладніших. Президент сказав, що командування РФ день за днем протягом місяців жене туди людей на смерть. За його словами, місто стало передовим фронтом, а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 30 тис. російських військових. Росіяни атакують всіма видами озброєння.

Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово, але ЗСУ тримають оборону.

Проте в місті досі лишаються близько 10 тис. жителів. Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева заявив, що в Бахмуті ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.

Для обстрілів міста росіяни використовують і заборонену зброю. Недавно вони завдали удару фосфорними снарядами по приватних будинках одного з районів Бахмута.

Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що з військової точки зору Бахмут має дуже вигідне положення, оскільки відкриває подальші шляхи до таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Часів Яр.