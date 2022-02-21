"Земля здригалася так, що шибки дрижали": російські бойовики четверту добу б'ють по наших укріпленнях на Приазов’і

Окупанти не запускали дрони перед обстрілами, а одразу кидали кілька пристрілювальних, а далі — важкі міни.
Російські бойовики вже кілька днів обстрілюють укріплення українських військових на Приазов’і. Тут від снарядів вже парує земля, а довкола Водяного — десятки вирв і кілограми осколків. Якщо раніше стріляли ввечері, то цієї ночі зі 120 мінометів вдарили над ранок.
Про це 21 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 19:30.
Навколо на сухому очереті — суцільні чорні плями, і усюди валяються скалки. Військовослужбовці кажуть, що за останні дні вже збились з рахунку скільки разів їх обстрілювали.
Окупанти не запускали дрони перед обстрілами, а одразу кинули кілька пристрілювальних, а потім у наших армійців полетіли важкі 152-гі.
Земля здригалася так, що шибки дрижали аж у Маріуполі. Ці кілька діб для багатьох вояків стали чи не найважчими.
"Я такі обстріли пам’ятаю в 2014 році, таких обстрілів вже давно не було за останни роки", — каже один з українських військових.
Увесь день після масованих ударів окупанти мовчали. Це для наших військових найстрашніше.
Нічну тишу біля Водяного, яка протривала кілька годин - окупанти порушили, відкриваючи вогонь з кулеметів та автоматів. А над ранок гатили 130-ми мінометами.
Кілька десятків мін впали у полях неподалік села в якому живуть люди. На щастя, ні серед цивільних, ні серед армійців постраждалих не було.
Нагадаємо, російські бойовики обстріляли селище Зайцеве у Донецькій області, внаслідок чого двоє українських військових загинули, ще троє поранені.
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