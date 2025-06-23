Зенітні дрони проти “Шахедів”: в РНБО пояснили, що посилить протиповітряну оборону

Зенітні дрони проти “Шахедів”. / © ТСН.ua

Реклама

В Повітряному командуванні “Захід” повідомили про створення та підготовку підрозділів зенітних дронів у складі власних військових частин.

Про це розповідає керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Цю ініціативу схвалили й у Раді національної безпеки та оборони. Один із представників РНБО нагадав, що свого часу вдалим кроком стало формування рот ударних БПЛА, і новий напрямок має потенціал повторити цей успіх.

Реклама

“Це добре. Памʼятаю, як запускали роти ударних БПЛА — і все це трансформувалося в дуже гарну річ”, — зазначив він.

Зенітні дрони, на його думку, здатні істотно підвищити ефективність боротьби з іранськими дронами-камікадзе “Shahed”, які Росія активно застосовує проти України.

“Зараз зенітні дрони — це те, що збільшить коефіцієнт корисної дії в боротьбі з шахедами кратно”, — наголосив представник РНБО.

Він також додав, що незабаром Україна може побачити масове використання дронів, керованих штучним інтелектом: “Окремі паростки вже є, але масовість також буде доволі скоро”.

Реклама

Нагадаємо, росіяни атакували Україну “Шахедами” та ракетами в ніч проти 23 червня. Понад 160 іранських дронів, а також балістичні та крилаті ракети летіли на мирні міста й села. Найбільше шкоди завдали уламки ракет.