Зенітні установки Gepard та боєприпаси для танків Leopard: ЗСУ отримали нову німецьку зброю

Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси різних типів, зокрема для танків Leopard, безпілотники та машини для розмінування.

Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили в Державній прикордонній службі України.

ЗСУ отримали нову німецьку зброю, а саме:

3 одиниці ЗСУ Gepard,

одиниці ЗСУ Gepard, 30 240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard,

одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard, неназвану кількість боєприпасів для танків Leopard 2A6,

10 БПЛА Vector,

БПЛА Vector, 2 тягачі HX81,

тягачі HX81, 5 напівпричепів HX81,

напівпричепів HX81, 8 вантажівок Zetros,

вантажівок Zetros, 2 машини розмінування WiSENT 1 MC,

машини розмінування WiSENT 1 MC, 2 машини прикордонної охорони,

машини прикордонної охорони, 8 транспортних засобів не вказаного типу,

транспортних засобів не вказаного типу, 2 системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів,

системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів, 2500 снарядів 155 мм,

снарядів 155 мм, 25 536 снарядів 40 мм для автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін має бути готовим до збільшення підтримки України на тлі послаблення допомоги іншими країнами.

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