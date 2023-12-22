Зенітні установки Gepard та боєприпаси для танків Leopard: ЗСУ отримали нову німецьку зброю

Опубліковано повний перелік пакету нової військової допомоги від Німеччини.
Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси різних типів, зокрема для танків Leopard, безпілотники та машини для розмінування.
Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили в Державній прикордонній службі України.
ЗСУ отримали нову німецьку зброю, а саме:
- 3 одиниці ЗСУ Gepard,
- 30 240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard,
- неназвану кількість боєприпасів для танків Leopard 2A6,
- 10 БПЛА Vector,
- 2 тягачі HX81,
- 5 напівпричепів HX81,
- 8 вантажівок Zetros,
- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC,
- 2 машини прикордонної охорони,
- 8 транспортних засобів не вказаного типу,
- 2 системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів,
- 2500 снарядів 155 мм,
- 25 536 снарядів 40 мм для автоматичних гранатометів.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін має бути готовим до збільшення підтримки України на тлі послаблення допомоги іншими країнами.
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