Зенітні війська знищили Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети - українська авіація

Зенітні війська знищили Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети - українська авіація

Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору.

24 березня 2022 року російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Про це інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що завдання окупантів не виконані і ворог втрачає бійців.

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