Зенітники на сході збили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан"

Українські захисники продовжують знищувати техніку загарбника.
У неділю, 8 січня, зенітники збили на сході України російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10"
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування "Центр" від 11:00 до 14:00 на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер, ймовірно, Ка-52 та БПЛА Орлан -10, який намагався здійснити розвідку наших позицій", - йдеться у повідомленні.
Втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабної війни і станом на 8 січня Збройні сили України ліквідували вже близько 111 170 тис. солдат армії Російської Федерації.
Напередодні, 5 січня, в Донецькій області українські сили протиповітряної оборони "приземлили" російський літак. Він впав в одному з сіл Бахмутського району.
ЗСУ в середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10".
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