Вартість знищеного ворожого безпілотника становить приблизною 7 мільйонів доларів США.
У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 1 липня 2022 року.
"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БпЛА “Форпост”, приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, що Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій.
Читайте також:
- Поспіхом палили техніку і документи: ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога
- Це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів: Данілов прокоментував масовані ракетні обстріли
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті