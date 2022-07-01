Вартість знищеного ворожого безпілотника становить приблизною 7 мільйонів доларів США.

У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 1 липня 2022 року.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БпЛА “Форпост”, приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій.

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