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Зенітний ракетний комплекс SAMP-T від Франції та Італії прийде пізніше запланованого - Politico

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Зенітний ракетний комплекс SAMP-T від Франції та Італії прийде пізніше запланованого - Politico

Фото: Український мілітарний портал

Це наприкінці графіку, який міністерство оборони Італії виклало у лютому.

Франція попередила Італію, що зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T буде готовий до відправки в Україну не раніше червня.

Про це пише видання пише Politico.

"На одній із сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що ракетний комплекс для України не буде готовий раніше червня", - пише видання, посилаючись на секретні документи Пентагону, які "злили" у Мережу.

Politico зауважує, що це "наприкінці графіку, який міністерство оборони Італії виклало в лютому".

Зазначимо, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T належить до класу "повітря-повітря". Дальність виявлення цілей становить 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби. За десять секунд вона може випустити вісім ракет.

SAMP-T може захищати військові підрозділи чи об'єкти інфраструктури. За допомогою цієї установки можна знищувати літаки, а також збивати крилаті та протирадіолокаційні ракети.

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