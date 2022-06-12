Зерно експортуватимуть через Польщу та Румунію: Україна розробила маршрути - МЗС

Зерно експортуватимуть через Польщу та Румунію: Україна розробила маршрути - МЗС

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Україна розробила два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи, хоча вузькі місця сповільнюють ланцюжок поставок.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік у коментарі для Reuters.

Він вчергове наголосив, що глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою, оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило експорт українського зерна, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.

На безпековому саміті в Сінгапурі він зазначив, що на території України зберігається до 30 млн тонн зерна, які потрібно експортувати.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі.

За його словами, Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

"Ці маршрути не ідеальні, але ми робимо все можливе, щоб розвивати їх", - сказав Сеник.

Нагадаємо, у світі голодною смертю можуть померти мільйони через блокування РФ українських портів.

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