Зерновий коридор: Джонсон розповів, чи готова Велика Британія допомогти розмінувати узбережжя Чорного моря

Велика Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя Чорного моря для безпечного вивозення українського зерна.

Також зараз тривають переговори за участі Туреччини та інших держав стосовно безпечного зернового коридору.

Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Reuters.

Джонсон наголосив, що зараз на міжнародному рівні вирішується питання стосовно вивезення українського зерна з одеського порту. Також Лондон розглядає можливість надати суверенні гарантії для страхування суден, які будуть вивозити українське зерно.

"Так, я не хочу вдаватися в технічні або військові подробиці, але ви можете згадати, що ми вже зробили, поставивши озброєння для захисту українців. І ми говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу", - додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що Україна повинна хоча б повернути собі території, які в неї були станом на 24 лютого, до повномасштабного вторгнення РФ.

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