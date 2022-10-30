Зерновий коридор: Україна, ООН та Туреччина заявили, що 14 суден із продовольством перетнуть Чорне море

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі повідомив Росію про свою роботу.

Україна, ООН та Туреччина у рамках зернового коридору погодили рух 14 суден у Чорному морі. Вони повинні вирушити у понеділок, 31 жовтня. Росію про це повідомили.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, Україна, ООН та Туреччина погодили проходження 14 суден із українським продовольством. З азначено, що три делегації також погодилися провести інспекції в понеділок для 40 суден, що відправляються з України.

У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі йдеться про те, що учасники "зернового коридору" повідомили про свої наміри Росію.

Росія хоче заблокувати "зерновий коридор"

Російські терористи після інциденту із вибухами на бойових кораблях Чорноморського флоту, що в Криму, заявили про те, що РФ виходить із договору про "зерновий коридор".

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 30 жовтня Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через дії Росії.

Одразу після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев оголосив про готовність його країни замінити українське зерно на світовому ринку “власним”. Дмитро Кулеба припускає, що йдеться про урожай, украдений на тимчасово окупованих територіях.

Британське видання Financial Times провело своє розслідування, де на прикладі одного судна показало, як РФ таємно вивозить зерно з окупованих територій.

Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня, поіронізував, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російські адмірали".

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