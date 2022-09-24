Згадати молодість не вдасться: експерт оцінив можливість відправити російських новобранців на фронт в стислі терміни

Хоча більшість мобілізованих в Росії проходили строкову службу на старій військовій техніці, яка зараз знімається зі зберігання, швидко повернути резервістам військові навички не вдасться.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

“Як військовослужбовець, який бачив, як проходять збори, можу сказати, що якщо кожні 3-5 років резервіста не призивали і не оновлювали його військові навички, то через 10 років механік-водій залазить в танк і не знає, як його завести. Не пам’ятає процедуру... Людина приходить з цивільного життя, впізнає танк, на якому служив, але сідає за важелі - і робить квадратні очі”, - зауважив експерт.

За його словами, ті, хто працював за суміжними спеціальностями, скажімо, трактористами на гусеничній техніці, можуть швидше згадати. Але таких - дуже малий відсоток. Тому всі, хто має вік 40+, повинні проходити навчання з нуля.

“Крім того, після 40 років ви розумієте, яке здоров’я у людей, це не 20-25, коли хлопці можуть бігати день і ніч, носити екіпіровку. Тут не кожен в люк танка залізе. Ця мобілізація просто поховає збройні сили Росії”, - додав Олег Жданов.

Нагадаємо, у низці російських міст 24 вересня люди знову вийшли на вулиці з протестами проти "часткової" мобілізації. Традиційно силовики затримують мітингувальників.

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