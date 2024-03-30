Зганяють злість та хизуються "перемогами": чому росіяни взялися за Одесу

Росіяни березні посилили атаки по Одесі - це стається ледь не щодоби. Часті атаки на місто стали приводом для тих, хто адвокатує Україну за кордоном, пояснювати тим, хто затримує допомогу Києву ― наприклад, американським конгресменам, до чого призводить це зволікання.

Видання Al Jazeera опублікувало матеріал про те, чому приморське місто стало ціллю активних атак росіян.

По-перше, атакувати місто росіянам зручно. Приморські населені пункти в гіршій позиції за ті, що прикриті суходолом з усіх боків: їх складно добре захистити ППО, що підвищує ризик падіння уламків на території міст. Це визнавали й офіційні українські особи, зокрема ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише видання.

Фото: Associated Press

Також Одеса доволі близько до окупованих територій: дронам потрібно кілька хвилин, щоб долетіти до міста, а ракети досягають Одеси менш ніж за хвилину. Тому країна-агресор використовує удари по Одесі для легкої помсти.

Інша причина, пише видання, психологічна. Україна успішно знищила третину Чорноморського флоту РФ, змусивши поки що цілі кораблі ховатися по східних кутках моря.

У відповідь росіяни зганяють злість на славетному портовому місті. І намагаються бодай якось зашкодити роботі морського транспортного коридору, який Україна активно використовує, попри російські заяви про заборону пересуватися Чорним морем. Але значної шкоди вони тут не завдають.

"Загалом причини атакувати Одесу в росіян суто емоційні ― щоб місцева пропаганда могла показати населенню країни-агресора бодай якесь досягнення. Імовірно, це стало можливим лише через затримку американської допомоги Україні ― інакше місто мало б більше інструментів для захисту", - пише видання.

Нагадаємо:

2 березня російський дрон зруйнував девʼятиповерхівку, під завалами якої загинули щонайменше 12 людей. За чотири дні росіяни запустили балістику в місцевий морський порт якраз тоді, коли неподалік перебували Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції.

15 березня Росія влаштувала комбіновану атаку на місто ― дрони вдалося збити, однак дві балістичні ракети поцілили в район мису Великий Фонтан.

Атака 22 березня пошкодила кілька важливих енергообʼєктів у регіоні, призвівши до блекаутів.

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