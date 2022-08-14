Зголив вуси та хотів потрапити до України: терорист Гіркін вперше прокоментував своє затримання

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вперше відреагував на повідомлення про свій нібито візит на окуповану територію України - до Криму, а потім до Херсонської області.

Гіркін впевнений, що на фронт все одно потрапить.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі у неділю вранці.

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"Коментувати Ігоря Миколайовича Безлера - себе не поважати. У КПЗ не був і не планую. На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою і важкою). Але не просто зараз", - написав він.

Раніше стало відомо, що спецслужби РФ затримали Стрєлкова-Гіркіна в окупованому Криму. Колишній полковник ФСБ, за даними соцмереж, намагався дістатися Херсонського напрямку за підробленим паспортом, який був виданий на ім'я Сергія Рунова.

Раніше Ігор Гіркін захоплювався точністю української артилерії та називав російську армію "зоопарком". За словами експолковника ФСБ, армія України створила спеціальне угрупування, яке ефективно знищує найважливіші об'єкти ЗС РФ на передовій.

Марк Фейгін озвучив припущення, що ексглавар проросійських бойовиків у Донецьку вирушив до Херсонської області, де, за деякими даними, має очолити оборону, а потім і контрнаступ російських окупантів. На думку адвоката, поява Гіркіна в Криму може бути частиною операції ФСБ, яка має на меті підняти бойовий дух російських окупантів в Україні.

Соцмережі висміяли Гіркіна, який проривався на фронт

Після появи інформації про спробу Гіркіна пробратися на фронт через Крим у соцмережах з’явилися пости, які висміювали цю спробу. Особливо знущально українці прокоментували фото Гіркіна без вусів, які той зголив, аби його не упізнали.

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