Згоріли вщент: окупанти застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх позицій

Окупанти зазнають втрати не лише від ЗСУ, а й від своїх же військових. На Запорізькому напрямку вони застосували важку вогнеметну систему "Солнцепек" проти своїх позицій.
"Прикрий" інцидент стався сьогодні, 8 травня.
Про це повідомляє пресслужба однієї з піхотної бригади ЗСУ.
Як зазначається, після удару від окупантів не залишилося і сліду - згоріли вщент на українській землі.
"Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - палить себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді", - позитивно прокоментували українські оборонці.
Варто зазначити, в Інститут США з вивчення війни прогнозує, на Харківському напрямку ЗСУ найближчими днями або тижнями просунуться до кордону з РФ.
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