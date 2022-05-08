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Згоріли вщент: окупанти застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх позицій

Згоріли вщент: окупанти застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх позицій

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Згоріли вщент: окупанти застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх позицій

uk.wikipedia

Окупанти зазнають втрати не лише від ЗСУ, а й від своїх же військових. На Запорізькому напрямку вони застосували важку вогнеметну систему "Солнцепек" проти своїх позицій.

"Прикрий" інцидент стався сьогодні, 8 травня. 

Про це повідомляє пресслужба однієї з піхотної бригади ЗСУ.

Як зазначається, після удару від окупантів не залишилося і сліду - згоріли вщент на українській землі. 

"Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - палить себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді", - позитивно прокоментували українські оборонці.

Варто зазначити, в Інститут США з вивчення війни прогнозує, на Харківському напрямку ЗСУ найближчими днями або тижнями просунуться до кордону з РФ. 

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