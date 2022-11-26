Згорьована мати цілувала сина у труні: історія Сергійка, який прожив лише два дні, бо його вбила російська ракета

Навіть під час похорону Сергійка було чути вибухи.

У Запорізькій області поховали Сергійка, який прожив лише два дні, бо його у пологовому будинку вбила російська ракета. Дитину поховали у селі Новосолоне, що під Запоріжжям.

Про це пише The Washington Post.

Сергійко повинен був стати четвертою дитиною у родині Марії Кам’янецької та Віталія Подлянова, проте росіяни вирішили, що новонародженого українця потрібно вбити. Немовля народилось у пологовому будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, який обстріляли російські окупанти.

Після пологів Марія написала батьку своєї дитини: "У нас народився син". Проте чоловік так і не побачив немовля живим.

Близько 2:00 ночі 23 листопада мати закінчила няньчити дитину і поклала його спати в ліжечко біля себе. Тоді у пологове відділення лікарні прилетіла ракета. Стіни лікарні зруйнувалися, заблокувавши Кам'янецьку та її немовля під завалами. Мати намагалась самостійно врятувати дитину, але вона теж була поранена. Рятувальники, які приїхали на місце обстрілу знайшли тільки тіло немовляти.

Фото: The Washington Post

Батьки уже виховують трьох дітей, з початком війни вони не захотіли їхати з України та навіть придбали новий будинок, щоб їхній родині було комфортніше, після народження Сергійка вони планували туди переїхати. Проте російська ракета знищила мрії родини.

Сергійка, який прожив лише два дні, поховали у селі Новосолоне Запорізького району. Навіть під час похорону немовляти лунали вибухи. Мати не могла повірити, що вона втратила сина та цілувала тіло немовляти, яке лежало у труні.

Фото: The Washington Post

Братика та двох сестричок лише після похоронів відвели на могилу Сергійка. Батьки не хотіли, щоб їхні діти бачили цю трагедію. Марія розповіла, що після того, як вона поховала сина, він їй приснився. Уві сні Сергійко був голодний, і хотів снідати. Тому наступного ранку вона повернулася на цвинтар, щоб принести йому печиво та шоколад.

Фото: The Washington Post

Ракетний обстріл Вільнянська на Запоріжжі

Російські терористи завдали ракетного удару по пологовому відділенню центральної районної лікарні міста Вільнянськ у Запорізькій області, де вбили немовля. Дитина встигла прожити на світі лише два дні, її життя забрали росіяни. Мати новонародженого залишилася живою.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ЗСУ помстилися росіянам за вбивство 2-денного немовляти на Запоріжжі. Сили оборони знищили установку С-300, якою росіяни обстріляли пологовий будинок.

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