"Згортають тіла і вивозять на сміттєзвалище": Андрющенко повідомив, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі

"Згортають тіла і вивозять на сміттєзвалище": Андрющенко повідомив, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі

У братських могилах в Маріуполі, який тимчасово перебуває у блокаді російських військ, поховано щонайменше 20-22 тисяч осіб.

Наразі точно невідомо, скільки ще загиблих людей перебуває під завалами у блокадному Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко під час всеукраїнського телемарафону.

"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано близько 20-22 тисяч осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав він.

За його словами, ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом. Як він розповів, окупанти переважно "просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище".

"Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.

Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний стан.

"Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то до Донецька, то до Росії. Це більше фікція така", - повідомив радник мера Маріуполя.

Раніше у Мережі показали відео, на якому видно типовий ранок маріупольця після приходу росіян.

Нагадаємо, у Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку (фото 18+).

Читайте також: