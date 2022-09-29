Згуртуватися для того, щоб натиснути на Путіна: стало відомо, лідери яких країн можуть запобігти ядерному удару

Вплинути на фюрера Путіна та переконати його в тому, щоб він не застосував ядерну зброю, можуть лідери Китаю та США.

Вплинути на Путіна можуть лідери Китаю та США. Саме вони в змозі переконати очільника Кремля не використовувати ядерну зброю.

Про це пише видання Politico.

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Як зазначається, США з міжнародними партнерами хочуть згуртуватися для того, щоб натиснути на Путіна, який продовжує лякати Україну та весь цивілізований світ використанням ядерної зброї.

"США та їхні союзники сподіваються згуртувати міжнародну спільноту, щоб надіслати Путіну чіткий сигнал: використання ядерної зброї викличе негативну реакцію навіть із боку друзів Росії", - пише видання.

Там також додали, що в оточенні президента США Джо Байдена зростають заклики щодо залучення Китаю та Індії для того, щоб посилити тиск на Путіна та донести йому можливі наслідки.

"Вони могли б повідомити Путіну, наскільки катастрофічно поганою ідеєю було б будь-яке застосування ядерної зброї. Вони мають це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять", - сказав виданню американський чиновник, який займається політикою нерозповсюдження.

У виданні також зазначають, що в США офіційні особи вважають лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді одними із найбільш перспективних способів змінити думку Путіна.

Нагадаємо, що ризик застосування Путіним ядерної зброї найвищий від початку війни в Україні.

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