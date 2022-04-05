Зґвалтування, насильство та вбивства: генсек ООН засудив різанину в Бучі

Російський напад призвів до того, що 10 мільйонів людей за один місяць є внутрішньо переміщеними.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив напад Росії на Україну. Також він зазначив, що був вражений воєнними злочинами РФ у місті Буча на Київщині та закликав міжнародні організації розслідувати вбивства цивільних українців.

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Про це він сказав 5 квітня під час засідання ООН.

"Війна в Україні створила виклик для статуту ООН. Ми зараз зіткнулись з повномасштабним вторгненням одразу на декількох фронтах в Україну зі сторони Росії. Це відбулось з порушенням статуту ООН. Це відбулось з метою переписати міжнародно визнані кордони між двома країнами. Я ніколи не забуду жахливі вбивства цивільних осіб у Бучі. Я закликав провести міжнародне розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності. Я також був шокований особистими свідченнями про зґвалтування та насильство. Верховний комісар з прав людини розповів про воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного права. Російський напад призвів до того, що 10 мільйонів людей за один місяць є внутрішньо переміщеними. Це - найшвидше з часів Другої світової війни", - сказав Антоніу Гутерреш.

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