Зґвалтування під час війни: у Києві розпочався перший судовий процес над російським окупантом

У Києві суд розпочав перше засідання за фактом зґвалтування російським окупантом українки.

Російському військовому Михайлу Романову інкримінують вбивство чоловіка та сексуальне насильство стосовно дружини покійного.

Про це повідомляє видання "Грати".

Справу розглядає Солом'янський районний суд Києва. Засідання відбуваються у закритому режимі на прохання жертви. 23 червня відбулось перше підготовче засідання суду.

За даними слідства, російський загарбник під час тимчасової окупації Київщини вбив чоловіка та кілька разів зґвалтував його дружину. Росіянин погрожував жінці та її дитині зброєю.

Потерпіла взяла участь у засіданні дистанційно. Михайло Романов на засідання не прийшов. Усі його сторінки в соціальних мережах видалені. Прокурорка Оксана Калюс на засіданні зазначила, що в соцмережах є повідомлення про ліквідацію Романова, проте це документально ніде не підтверджено. А тому слідство вважає, що Романов живий та може перебувати у Росії. Прокурорка наголосила, що потерпіла зараз у тяжкому психологічному стані.

Раніше Ірина Венедіктова повідомляла, що справу проти російського окупанта слідчі направили до суду. Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф очікує покарання за скоєний злочин.

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