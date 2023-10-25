Зґвалтував і погрожував розправою мешканці Маріуполя: окупант отримав підозру

Потерпіла запам’ятала ім’я та зовнішність злочинця, а поліцейські склали з її слів фоторобот підозрюваного.
Головне слідче управління спільно з Департаментом кримінального аналізу Національної поліції України ідентифікувало особу ще одного російського військового, який в березні 2022 року зґвалтував 55-річну жінку під погрозою смерті їй та її близьким.
Про це повідомляє пресллужба Національної поліції України.
В момент повномасштабного російського вторгнення потерпіла разом із сім’єю перебувала у місті Маріуполь, і переховувалась від обстрілів в підвалі багатоповерхівки.
До місця їхнього сховища увійшли представники незаконного військового формування так званої “ЛНДР”. Під приводом перевірки документів один із них завів жінку в квартиру нагорі, де зґвалтував, погрожуючи вбивством їй та її родичам.
Потерпіла запам’ятала ім’я та зовнішність злочинця. Поліцейські склали з її слів фоторобот підозрюваного і перевірили майже пів сотні окупантів, які незаконно перебували наприкінці березня-початку квітня 2022 року в м. Маріуполь, і могли вчинити злочин стосовно потерпілої. Саме серед них жінка впізнала свого кривдника.
Ним виявився 51-річний уродженець міста Тюмень, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в Росії, а з 2014 року бере участь в незаконних воєнізованих формуваннях.
На підставі отриманих Головним слідчим управлінням Національної поліції України даних за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора окупанту оголошена підозра про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення (ч.1. ст. 438 Кримінального Кодексу України).
Нагадаємо, слідчі Нацполіції скерували до суду справу двох російських військових, які погрожували зброєю і ґвалтували вагітних та дітей під час окупації Київської області.
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