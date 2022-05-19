Зґвалтують і немовлят, і літніх людей: Денісова розповіла про нові сексуальні злочини окупантів, від яких холоне кров

Зґвалтують і немовлят, і літніх людей: Денісова розповіла про нові сексуальні злочини окупантів, від яких холоне кров

Звірства російських солдатів не мають меж. Щодня на лінію психологічної допомоги надходять повідомлення про сексуальні злочини окупантів, від яких холоне кров.

Впродовж останнього тижня більшість дзвінків надходить із звільнених Збройними силами України міст та сіл Харківської області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків. Жах і лють переповнюють! Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!", - написала омбудсменка.

Вона розповіла про декілька жахливих випадків зґвалтувань росіянами:

Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.

Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.

Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу. Я закликаю наших партнерів в усьому світі посилювати санкційний тиск на рф, надавати Україні наступальну зброю, долучатися до розслідувань злочинів рашистів в нашій державі!", - закликала вона.

Як повідомляли раніше, на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Українські захисники завдають ворогу серйозних втрат. Водночас від 5 травня у Харківській області звільнили вже 23 населені пункти.

Втрати ворога за 18 травня: загарбники втратили ще 200 бойовиків

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