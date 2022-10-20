"Жаба в окропі": експерт пояснив, навіщо Путіну "воєнний стан" в окупованих областях України

Президент РФ Путін оголосив "воєнний стан" на окупованих Росією територіях України не тільки, щоб провести приховану мобілізацію чоловіків.

Директор програми "Європа" Центру стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергманн заявив, що Володимир Путін оголосив так званий воєнний стан в тимчасово окупованих українських областях, щоб дати російським військовим безперешкодно захоплювати громадянські активи, будівлі, розгортати ресурси за необхідності.

Про це пише The Washington Post.

За словами фахівця, раніше все це й так відбувалося, проте подавали російську пропаганду як "інциденти на місцях".

"Це важливий сигнал", — сказав експерт.

Крім того, рішення Путіна може створити можливість мобілізації додаткових ресурсів для російських військ.

Що стосується рівнів реагування у 26 регіонах, ззокрема і в Москві, які також були введені Путіним, то, як пише видання, це дасть змогу російській владі контролювати галузі промисловості, перепрофілювавши їх для військових потреб.

"Те, що ми бачимо, є своєрідною стратегією "жаби в окропі", коли замість того, щоб оголошувати про кожен великий крок, який, можливо, приголомшив би російську громадськість, ідея полягає в тому, щоб впроваджувати їх поступово", — сказав Бергман.

Путін оголосив "воєнний стан" на території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним. Там наголосили, що метою окупантів є придушення опору українців.

Мобілізація і "холодомор": навіщо Путіну воєнний стан | Політолог Олег Саакян

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