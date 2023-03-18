"Жахи в Бахмуті починають мене переслідувати": NYT опублікувало історії військових, які проходять реабілітацію у психлікарні

Видання The New York Times Magazine опублікувало репортаж із Київської психіатричної лікарні ім.Павлова, де проходять реабілітацію військові Збройних сил України.

Про це йдеться у матеріалі NYT.

Один із солдатів не може говорити про те, що з ним сталося на війні. Минув місяць після "трагедії", як він це називає.

За нього розповіла лікарка. Їх було четверо. Вони стояли біля лінії фронту, на сході України, і тієї ночі збили російський безпілотник. Потім уламки безпілотника полетіли вниз, шматки металу впали на солдатів внизу. Він єдиний, хто залишився живим.

Після цього хтось прийшов за рештою – один загиблий, двоє поранених – і він залишився один утримувати позицію протягом тієї холодної ночі і наступного дня. Коли за ним прийшли, солдат не міг знайти слів.

"Це все. Він замкнувся в собі і нічого не хоче", - каже психіатр.

Бійця направили на лікування до Київської психіатричної лікарні імені Івана Павлова.

У мирний час у "Павлівці" лікували людей з важкими психічними захворюваннями, здебільшого шизофренією, але війна внесла свої корективи. У червні минулого року у психіатричній лікарні відкрили додаткове відділення на 40 ліжок, але через шість тижнів їх кількість зросла до 100.

Молодшому лейтенанту Руслану сниться один і той самий сон, знову і знову: він стрибає в окоп, але це не окоп, а могила.

"Я хотів би залягти в якусь яму і сховатися", - каже Руслан.

Інший солдат розповів, що після повернення із зони бойових дій він більше не міг спати. Інший каже, що більше не може терпіти натовпу.

Олег Чабан, професор психології Київського національного медичного університету імені Богомольця, стурбований тим, як психологічні травми можуть проявитися в наступні роки. Науковці, які вивчали дітей, народжених через десятиліття після Голодомору, виявили наслідки того, що пережили їхні батьки. Вищі показники ожиріння, шизофренії, діабету. Їхнє життя коротше.

Зазвичай солдати через три-чотири тижні повертаються до своїх частин, де їх оглядає медична комісія, близько 70% з них повернуться до виконання службових обов'язків.

"Це реальність, в якій ми працюємо. Або ми повертаємо їх до лав Збройних сил, або рекомендуємо визнати непридатними до військової служби через виражені зміни в особистості та психологічні травми", - каже директор В'ячеслав Мішиєв.

Батьки одного солдата жили в "сірій зоні". Вони сиділи на кухні, коли хтось кинув гранату у вікно. Він пішов додому, щоб зібрати їхні рештки, і взяв дві сумки. Одну для батька, другу для матері.

Солдати описують симптоми, що з'являються загадковим чином, як збій в організмі. Олександр, до війни рибалка, почав відчувати це під час ротації із зони бойових дій. Він заїкався, у нього тремтіли руки, підвищився тиск. Йому вже нічого не загрожувало, але організм постійно перебував у стані бойової готовності.

Руслан, молодший лейтенант, до російського вторгнення був учителем малювання. Зараз він не може позбутися відчуття, що ось-ось має статися щось жахливе. У Бахмуті він командував саперним підрозділом і отримав завдання встановлювати міни перед українськими позиціями, керуючи автомобілем, завантаженим боєприпасами та людьми, часто під обстрілами. Він неймовірним чином вижив, але ось у чому парадокс: тепер цей досвід постійно з ним.

"Всі жахи Бахмута тепер починають переслідувати мене. Це було пекло, я живу в пеклі", - каже військовий.

Багато хто описує відчуття віддаленості, навіть серед рідних. Валерій, який до війни був будівельником, розповідає: "Іноді дружина зі мною розмовляє, а потім питає: "Ти чув, що я сказала?".

Це правда, іноді він її не чує. Його думки крутяться навколо того, що сталося на фронті: цілий екіпаж, його друзі, які згоріли в танку, і він пам'ятає їхні імена та прізвища. Він пам'ятає їхні імена, рідні міста, посади, імена їхніх дружин.

Валерій згадує, як у розмові перед сном пообіцяв одному з них допомогти полагодити дах.

"Наші ліжка стояли поруч, а потім його не стало", - розповідає солдат.

Тіла з місця пожежі так і не забрали, і цей факт не дає йому спокою. Не дає спокою й інша обставина: дружина одного з солдатів запитала, як загинув її чоловік, а він не зміг їй розповісти.

"Іноді я прокидаюся вночі і не можу дихати. Потрібен час, щоб заспокоїтися. У мене на тумбочці біля ліжка лежить таблетка, яку я можу випити одразу ж", - каже він.

Читайте також: