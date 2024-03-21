Жахлива атака по підприємству в Харкові: в ДСНС показали руйнування

Рятувальники загасили пожежу, яка після удару охопила близько 10 тис. кв. м підприємства.

У Харкові надзвичайники 21 березня ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок російської ракетної атаки, здійсненої напередодні.

Про це повідомили в ДСНС України та опублікували фото.

"У Харкові ліквідували пожежу, спричинену вчорашньою ракетною атакою рф. Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис. кв. м", – йдеться в заяві надзвичайників.

Після ліквідації пожежі зараз на місці тривають аварійно-пошукові роботи.

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Руйнування на підприємстві а Харкові внаслідок ракетного удару 20 березня / Фото: ДСНС Харківщини

Руйнування на підприємстві а Харкові внаслідок ракетного удару 20 березня / Фото: ДСНС Харківщини

Руйнування на підприємстві а Харкові внаслідок ракетного удару 20 березня / Фото: ДСНС Харківщини

Працівники ДСНС на місці атаки в Харкові / Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, 20 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову: атакували підприємство. Було пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех у Холодногірському районі. Загорілася типографія, цех із виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Внаслідок атаки наразі відомо про п'ятьох загиблих та дев'ятьох постраждалих. Кілька людей вважають зниклими безвісти, вони можуть бути під завалами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Харкові прогримів потужний вибух! Під завалами - люди! Є загиблі!

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