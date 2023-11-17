Жахлива доба на Херсонщині: шестеро загиблих, відсутність зв'язку та світла після обстрілів

Російська армія протягом доби декілька разів потужно обстріляла Херсон. Деякі райони міста залишились без електропостачання.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні", - зазначив він.

Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Містяни нам повідомили, що вибухи у Херсоні лунали майже всю ніч. На ранок є проблеми з мобільним зв'язком, електропостачанням.

А керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що у лікарні померли дві жінки, які були поранені 16 листопада під час вечірнього обстрілу Херсона армією РФ.

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