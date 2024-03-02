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Жахлива ніч в Одесі: рятувальна операція триває безперервно, вже двоє загиблих 

Жахлива ніч в Одесі: рятувальна операція триває безперервно, вже двоє загиблих 

Наслідки атаки / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Серед ночі росіяни здійснили чергову терористичну атаку дронами-камікадзе  типу "Shahed-131/136".

У ніч проти 2 березня Збройні сили Російської Федерації вдарили по території України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Під ударом опинилася Одеса. Наразі на місці влучання працюють рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС.

"Внаслідок атаки росіян зруйновано  9-поверхівку. Щонайменше  двоє людей загинули, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники. Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. Наразі є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.

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У Силах оборони Півдня повідомили, що вісім ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. 

Протягом  години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 
Сім ворожих цілей було знищено.

"Один з дронів під час  маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив  у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", - йдеться у повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що, окрім багатоповерхового житлового будинку, через російську атаку в місті пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

У поліції Одеської області повідомили, що внаслідок атаки зруйновано вісім поверхів під'їзду багатоповерхівки.

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