Жахлива страта українського полоненого: омбудсмен каже про десятки подібних відео і тисячі випадків

Лубінець повідомив, що отримує десятки подібних відео, але з морально-етичних причин їх не публікують.

Жорстока страта українського військовополоненого, де окупанти відрізають українцеві голову ножем, на жаль далеко не єдиний випадок. Таких страт можуть бути тисячі.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує "Радіо Свобода".

"У своєму листі до омбудсменів світу, до міжнародних організацій я порушую питання, що, по-перше, це ж тільки один з прикладів, які ми показали, які опублікувала російська сторона. А насправді їх дуже багато, їх тисячі. Можливо, навіть десятки тисяч", – каже омбудсмен.

Лубінець нагадав про подібне відео, де окупант на камеру просто відрізає статеві органи в українського військовополоненого.

"І їх (відео зі стратами і катуваннями. – Ред.) безліч! І я насправді як омбудсмен України отримую десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальне провадження. Це робить Офіс генпрокурора України. Але реакція світу повинна бути миттєвою, не тільки слова, не тільки "глибока занепокоєність", яку ми чуємо з 2014 року", – зазначив уповноважений ВР.

Нагадаємо, що пізно ввечері 11 квітня українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що винуватці страти будуть обов'язково покарані.

В ООН визнали, що це відео – непоодинокий випадок страт українців російськими окупантами.

Журналісти з CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.

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