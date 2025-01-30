"Жахлива трагедія у Сумах": Зеленський відреагував на російський удар

Внаслідок нічного обстрілу Сум загинуло чотири людини, ще дев’ятеро людей отримали поранення, серед яких дитина.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російського дрона-камікадзе по Сумах, який спричинив численні жертви серед мирних жителів.

Відповідний допис Зеленський зробив у Telegram.

"Вночі Росія вдарила "шахедом" по Сумах. По звичайній житловій багатоповерхівці. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — заявив Зеленський.

За його словами, ще дев’ятеро людей отримали поранення, серед них дитина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, розбирати завали та надавати допомогу постраждалим.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", — підкреслив президент.

Як повідомлялося, у Сумах безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. У Сумській ОВА заявили, що внаслідок удару загинула одна людина. Втім, згодом інформація була спростована Міськрадою міста