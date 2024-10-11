Жахлива втрата: в російському полоні померла українська журналістка 

Журналістка Вікторія Рощина понад рік перебувала в російському полоні. Нещодавно її включили до списків обміну полоненими, але повернути не встигли.

В російському ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Вона перебувала в полоні від серпня 2023 року. В ГУР повідомили, що дівчину мали повернути до України найближчим часом, однак не встигли. Всі деталі страшної трагедії – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Батько української журналістки Вікторії Рощиної, яку понад рік утримували в російському полоні, отримав повідомлення про загибель доньки. Це начебто сталося під час етапування бранки з Таганрога до Москви. Про це першим 10 жовтня повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Фото: Скриншот Telegram-каналу Ярослава Юрчишина

Проте невдовзі нардеп видалив свій допис, пояснивши, що повідомленню навіть на офіційному бланку держави-агресорки не можна довіряти, тому він чекає на підтвердження цієї інформації від українських спецслужб.

Фото: Скриншот Telegram-каналу Ярослава Юрчишина

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" підтвердив, що Вікторію Рощину мали етапувати до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві. Тут її мали підготувати до повернення до України, оскільки журналістка була включена до списків одного з найближчих обмінів полоненими.

"Вікторія Рощина, незаконно утримувана РФ громадянка України, була у відповідних базах, реєстрах з українського боку. Координаційний штаб робив усе можливе, щоб повернути її додому. Її повернення було погоджене, і остання інформація, яка відома – її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому", – пояснив речник.

За словами Юсова, українська сторона не коментує, під час якого обміну Рощина мала повернутися додому. Водночас він заявив, що офіційно Україна не отримувала інформацію і підтвердження про смерть журналістки.

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Підтвердження смерті журналістки

Пізніше Ярослав Юрчишин написав у своєму Telegram-каналі, що інформація про смерть Вікторії Рощиної таки виявилася правдою.

"Вікторію Рощину таки вбила Росія. Попередньо я писав про те, що спілкувався з батьком Вікторії, якому прийшло російське офіційне повідомлення про смерть доньки. Звісно, ми чекали на підтвердження від української влади, бо росіянам вірити не можна. Зараз у ГУР Міноборони України підтвердили, що злочин таки вчинено в момент, коли Вікторію везли для обміну. Вікторія була в полоні від серпня 2023 року. Понад 30 журналістів, які не брали зброю до рук, досі в полоні. Мусимо робити все, щоб їх звільнити", – наголосив Юрчишин.

Невдовзі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" керівник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко також повідомив, що інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної підтвердилася.

Що стало причиною смерті журналістки, наразі невідомо. Однак Петро Яценко наголосив, що всі причетні до загибелі Вікторії Рощиної будуть покарані, оскільки "такі злочини не мають терміну давності". Він додав, що наразі в російському полоні перебувають 25 українських журналістів. Українська влада докладає всіх зусиль, щоб включити їх до списків на обмін і повернути на батьківщину.

Реакція влади та суспільства на смерть журналістки

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вже повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала РФ. Він підкреслив, що незаконні затримання і викрадення журналістів – це зброя РФ проти свободи слова, а країна-агресорка вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право.

"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої в катівнях РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі – невідомо. Повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала РФ", – написав Лубінець.

На смерть журналістки, яка є лауреаткою Премії за мужність 2022 року, відреагував Міжнародний жіночий медійний фонд (IWMF). Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті організації.

"Смерть Вікторії – це втрата не просто визначної жінки, а й безстрашного свідка історії. Незалежно від причини її смерті, ми можемо з упевненістю сказати, що її життя було відібрано, тому що вона наважилася сказати правду. Ми сподіваємося, що її смерть не буде марною: міжнародна спільнота має чинити тиск на Росію, щоб вона припинила переслідувати журналістів і придушувати свободу преси", – йдеться у заяві.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) також висловила співчуття родині Рощиної та заявила, що вимагає ретельного розслідування обставин смерті журналістки.

"RSF сумує через смерть Вікторії Рощиної, незалежної української журналістки, затриманої в Росії. Російська влада так і не надала інформацію про її затримання попри безперервні запити її сім'ї, української влади та RSF. Вони повинні пролити світло на всі обставини її затримання і смерті", – написала Жанна Кавел'є, керівниця офісу Східної Європи та Центральної Азії.

Екскерівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Facebook написав, що Вікторія Рощина виділялася з тисяч журналістів своєю жагою до професії.

"Нещодавно у Вікторії Рощиної був день народження і я боявся їй щось писати, бо знав, що вона, ймовірно, перебуває в полоні росіян. Не хотів нашкодити. Тепер "Суспільне новини" повідомляє, що під час етапування в РФ вона "померла". Я дуже добре її запам'ятав серед тисяч журналістів саме її сміливістю і жагою до професії журналіста. Тоді, навесні 2022 року, вона приїхала просто з полону ФСБ, з Маріуполя. Тоді її "здали" місцеві. Але Віка знову поїхала. В останній раз", – написав Плетенчук.

Він додав, що таким чином окупанти "прибирають реальних свідків своїх злочинів у Маріуполі". І поділився знімком Рощиної в тому самому пальті, в якому вона їздила на інтерв'ю з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Вікторія Рощина / Фото з Facebook-сторінки Дмитра Плетенчука

Коли померла журналістка Вікторія Рощина

У ЗМІ з’явилася інформація про ймовірну дату смерті 27-річної журналістки Вікторії Рощиної. Її повідомило Міноборони РФ у відповідь на звернення батька журналістки Володимира Рощина від 28 серпня 2024 року, пише видання "Грати". Лист міноборони РФ, з яким ознайомилися журналісти, датований 2 жовтня 2024 року, але надісланий електронною поштою лише 10 жовтня. В короткому повідомленні зазначена дата смерті журналістки – 19 вересня 2024 року, а також те, що її тіло "повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб". Обставини та причини смерті журналістки не уточнюються.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина була позаштатною авторкою "Української правди", "Громадського" та "Радіо Вільна Європа". Дівчина впродовж десятирічної журналістської кар’єри висвітлювала складні – і часто небезпечні – теми, пов’язані зі злочинністю, судами та правами людини.

Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні / Фото: Hromadske.tv

Від початку повномасштабної війни вона висвітлювала події в Україні, а в березні 2022 року її затримали російські окупанти та тримали в полоні 10 днів у Бердянську. Пізніше її було звільнено.

Того ж 2022 року Вікторія Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі і через три дні планувала через Росію дістатися окупованих територій на сході України. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня. Тоді вона повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не вказала, де саме перебуває.

4 жовтня 2023 року було оголошено, що Вікторія Рощина зникла безвісти на тимчасово окупованій території України. 27 травня 2024 року російське міноборони вперше підтвердило, що утримує журналістку Рощину в полоні.

Страхування журналістів

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11153 про страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій.

"Закон щодо страхування журналістів у зоні бойових дій – ухвалений. Сьогодні Рада 275 голосами "за" підтримала наш законопроєкт про зміни в страхуванні журналістів. Він стосується захисту тих медійників, які працюють у зоні бойових дій. Така норма вже існувала, але не була дієвою. Неможливо було застрахувати кореспондентів, які висвітлюють події в гарячих точках, адже страхові компанії не отримували ліцензій на свою діяльність за видом страхування, вказаним у законі. В новому законі вирішується законодавче регулювання цього питання", – написав Юрчишин.

Тепер редакції та медіакомпанії зобов’язані укладати договори страхування життя, здоров’я та працездатності своїх журналістів чи інших працівників на час їх відряджень до зони бойових дій або на тимчасово окуповані території України. Страхування має фінансуватися коштом самих медіакомпаній або за рахунок інших джерел, які не заборонені законом.

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