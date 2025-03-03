"Жахливі експерименти над дітьми": пропаганда РФ поширює черговий фейк про "біолабораторії в Україні"

Ворожі ресурси розповсюджують новини, що нібито в окупованому Лисичанську знайдені докази "насильницьких медичних експериментів над дітьми" у дитячому домі.

Пропаганда РФ поширює чергову варіацію фейку про "біолабораторії в Україні" – цього разу про нібито медичні експерименти над дітьми у сиротинці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси розповсюджують новини, що нібито в окупованому Лисичанську знайдені докази "насильницьких медичних експериментів над дітьми" в дитячому будинку. Начебто знайдено список дітей, "яким кололи невідомі вакцини, привезені іноземними медиками".

У ЦПД наголошують, що ці публікації пропагандистів, як і всі попередні про "біологічні лабораторії" та "нелюдські тортури в медзакладах", є повністю вигаданими та не містять жодних натяків на наявність доказів.

Пропаганда РФ поширює чергову варіацію фейку про "біолабораторії в Україні" / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

"Попри те, що фейки про "біологічні лабораторії" вже давно стали мемом, який підкреслює безглуздість і примітивність російської пропаганди, ресурси рф регулярно повертаються до них. Так кремль намагається, спекулюючи на страхах людей, виправдовувати війну проти України та дискредитувати українську владу", – йдеться у повідомленні.

Раніше російські пропагандисти поширили звуковий файл з нібито "радіоперемовинами українських бойовиків" у Херсоні. Але аналіз аудіодоріжки дозволяє встановити, що це є черговим фейком росіян, який має на меті "демонізувати" ЗСУ.

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