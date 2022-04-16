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Жахливі руйнування в Маріуполі зняли на відео з висоти пташиного польоту

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Жахливі руйнування в Маріуполі зняли на відео з висоти пташиного польоту

Getty Images

Місцева влада зазначила, що окупанти "самі знімають на відео свої воєнні злочини для Гаазького суду".

Маріупольська міськрада опублікувала нове відео, на якому зафіксовані масштабні руйнування в одному з мікрорайонів внаслідок обстрілів російських окупантів.

Ролик опублікований у Telegram-каналі міськради 16 квітня.

"Маріуполь – зруйнований мікрорайон "Східний". Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі. Так, на думку окупанта, виглядає "визволення", – йдеться у підписі до відеозапису.

В мерії додали, що російські війська скидають на Маріуполь смертельні бомби та розстрілюють місто з "Градів", а потім "самі знімають на відео свої воєнні злочини для Гаазького суду".  

Нагадаємо, раніше в мерії також повідомили, що російські окупанти від 18 квітня планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд для всіх.

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