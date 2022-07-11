Жахливий обстріл міста Часів Яр на Донеччині: з'явилися нові подробиці (фото)

На Донеччині рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого окупантами житлового будинку ще одне тіло.
Росіяни зруйнували багатоповерхівку під час обстрілу міста Часів Яр.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку.
Загалом ДСНС виявила вже під завалами 19 загиблих осіб. Врятували надзвичайники вісім людей.
“Проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. У неділю, 10 липня, під ворожим вогнем опинилися Бахмутська, Торецька, Соледарська і Сіверська громади.
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