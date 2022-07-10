Жахливий обстріл РФ у Часовому Яру: кількість жертв знову зросла, під завалами ще є живі люди (відео з місця)

У ДСНС назвали кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу росіянами міста Часовий Яр, що в Донецькій області.

Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу російськими війська багатоповерхівки у Часовому Яру зросла з 11 осіб до 15. Під завалами перебувають ще понад два десятки людей.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Рятувальники Донеччини продовжують розбирати зруйновані внаслідок ракетного обстрілу елементи будинку в Часів Ярі.

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"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб", - повідомили рятувальники.

Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їхнього порятунку, роботи тривають.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 24 осіб з них 1 дитина.

Всього від головного управління ДСНС до проведення робіт залучено 67 осіб особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувача та два автокрана від місцевих органів влади.

Нагадаємо, російські війська 9 липня атакували ракетами всю лінію фронту в Донецькій області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.

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