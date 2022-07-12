Жахливий обстріл РФ у Часовому Яру: з-під завалів дістали тіла ще чотирьох загиблих

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці збільшилась до 41.
У місті Часів Яр на Донеччині з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло ще чотирьох загиблих. За даними рятувальників, станом на 16:40 12 липня – уже 41 загиблий внаслідок російського удару.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Всього виявлено тіла 41 загиблої особи, зокрема 1 дитини. Врятовано з-під завалів 9 осіб. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що вчора, 11 липня, у місті Часів Яр на Донеччині з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло дитини орієнтовно 2013 року народження.
9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.
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