Жахливий обстріл РФ у Часовому Яру: з-під завалів дістали тіло дитини, кількість загиблих збільшилась до 33

Всього від початку рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб.

У місті Часів Яр на Донеччині з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло ще одного загиблого - дитини орієнтовно 2013 року народження.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Всього від початку рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, зокрема дитина. Врятовано з-під завалів 9 осіб. Рятувальні роботи тривають.

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

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