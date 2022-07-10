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Жахливий обстріл РФ у Часовому Яру: з-під завалів п'ятиповерхівки дістали ще одну людину

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Жахливий обстріл РФ у Часовому Яру: з-під завалів п'ятиповерхівки дістали ще одну людину

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Під руїнами зруйнованого окупантами будинку досі залишаються живі люди, рятувальна операція триває.

У Часовому Яру на Донеччині з-під завалів зруйнованого окупантами будинку врятували ще одну людину.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ракетного удару під руїнами багатоповерхівки опинилося понад сорок людей. Рятувальникам вже вдалося дістати 15 тіл і врятувати 6 життів.

За попередньою інформацією, під завалами залишається 23 людини, зокрема 9-річна дитина. З кількома людьми, які вижили, і опинилися під руїнами, вдалося встановити й утримувати мовний контакт. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

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