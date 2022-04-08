Жахливий обстріл вокзалу в Краматорську: загинуло 50 людей, з них п’ятеро - діти

Жахливий обстріл вокзалу в Краматорську: загинуло 50 людей, з них п’ятеро - діти

Кількість жертв обстрілу збільшилася.

Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську загинуло 50 людей, з них п’ятеро - діти.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Кириленко, пише "Суспільне".

"Крім того, до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися", - сказав він.

З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. 12 з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

Залізничний вокзал Краматорська був атакований атакований “Точкою- У”, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, підписали "за детей Донбасса".

За фактом обстрілу вокзалу в Краматорську правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 КК України - Порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Національній поліції України.

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