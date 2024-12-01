Жахливий ранок у Херсоні: росіяни вгатили по громадському транспорту, є загиблі

Сьогодні, 1 грудня, російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Попередньо, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів. Детальніша інформація уточнюється. Ще семеро херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу", - написав він.

Як минула доба на Херсонщині

На Херсонщині за добу, 30 листопада, внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей та ще 15 мирних жителів дістали поранення.

Під ударами росіян перебували житлові квартали: ворог обстріляв освітні заклади, пошкодив 11 приватних будинків. Крім того, загарбники пошкодили газопровід, а ще складські та гаражні приміщення, автобус і приватні авто.

Також війська РФ скинули з безпілотника вибухівку на селище Антонівка та атакували дронами Дніпровський район Херсона. В обласному центрі 73-річний чоловік дістав осколкові поранення ноги, мінно-вибухову травму та ампутацію гомілки. Його доправили до лікарні.

30 листопада росіяни скинули з БпЛА вибухівку на маршрутку. Унаслідок дронової атаки вибухові травми та осколкове поранення живота й гомілки дістали жінки 35, 52 та 62 років та 59-річний чоловік.

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